Открыто голосование в новогоднем конкурсе ГТРК «Севастополь»

2 декабря, на интернет-портале «Вести – Севастополь» стартовал конкурс фотографий на самое креативное новогоднее оформление интерьера: офиса, школьного класса, группы детсада, частного дома, дачи, квартиры, балкона.
Проголосовать за понравившийся снимок можно до 23:59 29 декабря. 30-го мы объявим имена трёх финалистов.
Победитель фотоконкурса получит главный приз к праздничному столу от агрофирмы «Золотая балка», занявшие вторые и третьи места – пригласительные билеты на новогодние представления.
1. Первыми фотографию на конкурс прислали работники детского сада №40, что на Северной стороне. Вот так выглядит музыкальный зал в садике.
2. Вот такой книжный снеговик поселился в детской библиотеке-филиале №7 им. Г.А. Черкашина.
3. А так украсила балкон наша зрительница Ирина.
4. Ещё одно фото от зрительницы Ирины К.
5. ГБОУ СОШ № 25 (Балаклава) фойе начальной школы
6. Автор этой композиции – Нинель Олейник
7. фотографии от Милы Сотниченко
8. Ольга к этому Новому году подготовила целую коллекцию снеговиков и кота
9. Музыкальный зал в ГБДОУ “Детский сад № 128” Проспект Победы, 35 АГолосование сайта на тему:
Новогоднее оформление интерьера
Служба информации “Вести – Севастополь“
Источник: Вести.Севастополь