Открыто голосование в новогоднем конкурсе ГТРК «Севастополь»

2 декабря, на интернет-портале «Вести – Севастополь» стартовал конкурс фотографий на самое креативное новогоднее оформление интерьера: офиса, школьного класса, группы детсада, частного дома, дачи, квартиры, балкона.

Проголосовать за понравившийся снимок можно до 23:59 29 декабря. 30-го мы объявим имена трёх финалистов.

Победитель фотоконкурса получит главный приз к праздничному столу от агрофирмы «Золотая балка», занявшие вторые и третьи места – пригласительные билеты на новогодние представления.

1. Первыми фотографию на конкурс прислали работники детского сада №40, что на Северной стороне. Вот так выглядит музыкальный зал в садике.

2. Вот такой книжный снеговик поселился в детской библиотеке-филиале №7 им. Г.А. Черкашина.

3. А так украсила балкон наша зрительница Ирина.

4. Ещё одно фото от зрительницы Ирины К.

5. ГБОУ СОШ № 25 (Балаклава) фойе начальной школы

6. Автор этой композиции – Нинель Олейник

7. фотографии от Милы Сотниченко

8. Ольга к этому Новому году подготовила целую коллекцию снеговиков и кота

9. Музыкальный зал в ГБДОУ “Детский сад № 128” Проспект Победы, 35 А

Новогоднее оформление интерьера

Голосование сайта на тему:

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь