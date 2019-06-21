Открыт автобусный рейс из Крыма в Баку

21 июня 2019     11
Открыт автобусный рейс из Крыма в Баку

Инициатива запуска такого рейса принадлежит азербайджанцам. Пока автобус ходит раз в неделю. Маршрут составляет 1500 км, время в пути – около суток.

«Маршрут специфический, поэтому перевозчикам нужно понять его целесообразность и объемы перевозок – тогда будет известно количество рейсов», — рассказал руководитель ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь Коробчук РИА “Новости Крым”.

Также «Крымавтотранс» намерен в ближайшее время открыть рейсы в Минск и Санкт-Петербург.

 

Фото ГУП “Крымавтотранс”

Источник: Вести.Севастополь

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