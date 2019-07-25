Открыт прием предложений по развитию сельской зоны Севастополя

Правительство учтет их при подготовке регионального проекта в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий. По ней российские сёла в следующие пять лет получат на своё развитие триллион рублей из федерального бюджета.

«Мы заявились в эту программу пока двумя направлениями – это дороги и жильё для тех, кто проживает в сельской местности, – сообщил Владимир Базаров, и.о. заместителя губернатора г.Севастополя. – Наша задача – создать рабочую группу, выяснить, какие мероприятия не попали в другие наши программы – государственную программу ЖКХ, дорог, образования».

Принятая в мае госпрограмма развития сёл нацелена на то, чтобы люди не уезжали из деревни, чтобы четверть населения России оставались сельскими жителями. Для этого доходы сельских хозяйств должны составлять не меньше 80% от городских, а половина жилья в сёлах должна быть благоустроена. Мониторинг проблем севастопольских сёл провело региональное отделение “Единой России”. Обобщённые данные партия передала рабочей группе, которую сегодня создали на заседании городского правительства.

“Надо говорить сегодня с руководителями предприятий., потому что в рамках этой программы они могут проводить к своим предприятиям дороги, освещать посёлки, строить жильё для работников”, – говорит Татьяна Лобач, депутат Законодательного собрания г.Севастополя.

Предложения по развитию сельской зоны Севастополя межведомственная рабочая группа принимает до 1 августа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь