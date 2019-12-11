Откуда пошла традиция пить шампанское на Новый год?

В истории этого напитка были страницы славы и забвения. Современная традиция отмечать наступление Нового года с шампанским возродилась в 50-ые годы XX века. Тогда правительство приняло решение “обеспечивать каждую семью как минимум одной бутылкой “Советского шампанского” в новогоднюю ночь.

Естественно, советским гражданам не рассказывали, что эта традиция зародилась еще в начале XIX века, и шампанское было незаменимым напитком аристократов на светских раутах и балах.

После Октябрьской революции празднование Нового Года отменили как пережиток буржуазного прошлого. Хотя тихо, без танцев, за столом люди все-таки отмечали праздник. Чаще под водочку. А на столы ставили селедку под кольцами лука, консервы и отварной картофель.

А шампанское, говорят историки, стало новогодним напитком благодаря Отечественной войне 1812 года. Французы шли на Россию не только с пушками – вместе с провиантом они везли с собой тысячи ящиков шампанского. Не привыкшая проигрывать армия Наполеона не сомневалась, что будет пить в Москве шампанское в знак победы над Россией. Но в итоге французское шампанское откупорили русские солдаты – отступавшая французская армия бросила всё: когда на кону было спасение жизни, никто не думал о том, чтобы тащить назад тяжелые обозы с бутылками. Война с Наполеоном завершилась как раз в декабре – под Новый год. В 1813-ом отмечали годовщину победы и снова вспомнили об изысканном игристом вине. В 1814-ом – снова пили за победу – и снова шампанское. Так традиция и прижилась.

Картина И. Прянишникова “В 1812 году”

Моду чокаться хрустальными бокалами придумал и ввёл император Александр II.

Хотя, конечно, шампанское в Россию впервые привезли не солдаты Наполеона. Как и всё европейское, оно появилось в нашей стране в эпоху Петра Первого. Но этот кислый напиток, равно как и кофе, боярам не пришелся по вкусу. Да и стоил он дорого – в России свое шампанское тогда еще не производили.

И лишь после Отечественной войны 1812 года высший свет распробовал этот напиток, и шампанское стали подавать на балах.

Основателем российского производства игристых вин считают хорошо известного в Крыму князя Льва Голицына. Впрочем, и Крым можно назвать колыбелью отечественного шампанского. В 1878 году Голицын открыл завод в Новом Свете. Своим шампанским он даже удивил Париж на Всемирной выставке. Но пили его только при царском дворе. Крестьянам и рабочим шампанское было просто не по карману: за одну бутылку нужно было выложить 9 рублей при средней зарплате в 16. А бутылка 0,61 л водки «Красноголовка» стоила всего 40 копеек.

Когда Голицын понял, что производство вина ведет его к разорению, передал часть заводов и коллекцию лучших вин под опеку императору Николаю II.

Первым «Советским шампанским» мы обязаны Антону Фролову-Багрееву, ставшим главным шампанистом завода «Абрау-Дюрсо», открытым опять-таки Голицыным. В 1936 году «Советское шампанское» впервые появилось в магазинах, но было по-прежнему дорогим.

Между тем «признаком зажиточности и материального благополучия» считал шампанское Иосиф Сталин. Ему важно было показать всему миру, что в СССР интеллигенция может позволить себе купить бутылку игристого на праздник, но для этого нужно было добиться удешевления производства. И по заданию партии советские виноделы поехали на учебу. Куда? Конечно, во Францию. А вернувшись, придумали собственный метод, который спустя 20 лет переняла французская компания Moet. В 1975 году руководство Moet купило у СССР лицензию на производство шампанского «советским способом».

А тогда только в 1954 году в Советском Союзе удалось запустить технологию шампанизации в непрерывном потоке, что позволило уменьшить стоимость напитка сразу на 20%.

В 60-е игристое вино начали пить артисты на «Голубых огоньках», и благодаря телевидению шампанское, наряду с салатом Оливье и мандаринами, стало одним из главных гастрономических символов Нового года.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь