Отмечать в Крыму 8 марта планируют москвичи и ростовчане

28 февраля 2020     12
Отмечать в Крыму 8 марта планируют москвичи и ростовчане

Более половины пассажиров, купивших билеты на поезда и самолёты в Крым, приедут из Москвы.

Анализ проданных железнодорожных билетов, на срок с захватом 8 марта, показал, что Крым наиболее популярен у туристов из Москвы (51%), Ростова-на-Дону (22%) и Санкт-Петербурга (9%). К таким выводам пришли специалисты сервиса путешествий Туту.ру

Рейс «Москва – Симферополь» входит в тройку самых востребованных внутрироссийских направлений на 8 Марта. Из всех авиапассажиров, 57% прилетят из Москвы, из Санкт-Петербурга – 18%, из Ростова-на-Дону – 2,5%.

Больше половины туристов (64%), собирающихся отмечать праздник на полуострове – женщины.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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