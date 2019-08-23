Отправлен в отставку глава департамента капстроя Севастополя Сергей Смирнов

В департаменте капитального строительства Севастополя с этого дня новый руководитель. Исполняющим обязанности директора назначен Даниил Кирилкин. Ранее он занимал должность заместителя директора департамента.

Экс-глава департамента Сергей Смирнов покидает правительство региона, сообщил своим коллегам и.о. губернатора Михаил Развожаев.

Это уже третья отставка в правительстве города с момента назначения Михаила Развожаева врио губернатора. 22 июля заявление об уходе написал заместитель губернатора Илья Пономарев, а 6 августа ушел и.о. вице-губернатора, директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук.

Сергей Смирнов возглавлял департамент капстроя с января 2019-го. До этого он занимал должность советника губернатора.

Смирнов родом из Ижевска, он окончил Ижевский механический институт по специальности сельскохозяйственное строительство. Дмитрий Овсянников в феврале 2017 года пригласил его в Севастополь с должности первого заместителя начальника ФГУП “Главное управление специального строительства по территории Центрального федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства”.





Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь