Отремонтированная дорога на Яна Гамарника превратилась в озеро

В понедельник, 7 октября, дождь превратил в водную преграду участок дороги, соединяющий улицы Гамарника и Коммунистическую, сообщают горожане в сообществе Автопартнёр Крым в соцсети ВКонтакте.

Минувшим летом дорожное полотно здесь было отремонтировано, его качество претензий не вызывало. Пока не пошёл дождь. По словам местных жителей, раньше на этом месте подобных луж не было. Во время дождя вода стекала по склону в сторону улицы Гоголя, где есть ливневая канализация.

Кроме того, сегодня же общественники обратили внимание властей, на дорожников, укладывающих асфальт на улице Лазаревской во время дождя. После получения информации подрядной организацией, было выдано предписание о приостановке работ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Кадр видео сообщества Автопартнёр Крым

Источник: Вести.Севастополь