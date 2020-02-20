Отряд кораблей провёл учебный бой в Чёрном море

Корабельная ударная группа Черноморского флота провела морской бой с кораблями условного противника.
В учениях приняли участие экипажи фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля «Вышний Волочёк» и ракетного катера «Р-60». По легенде, корабли условного противника произвели массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота. Боевые расчёты ПВО фрегатов уничтожили крылатые ракеты, применив ЗРК «Штиль-1».
Затем экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям, по плавающим минам и светящимся авиабомбам, сброшенным на парашюте с самолётов Морской авиации, сообщает пресс-служба Черноморского флота.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь