Отряд МЧС России начал разминирование крепости Керчь

Отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России проводит пиротехнические работы на территории крепости Керчь, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в субботу.

«Для эффективного выполнения ответственной задачи на территории Крепости Керчь личным составом отряда Центра и представителем дирекции Керченской крепости проведена рекогносцировка рабочей площадки, оборудование административной зоны и разбивка рабочей площадки на боксы», – говорится в сообщении.

Работы центра “Лидер” направлены на то, чтобы сделать отдых туристов и местных жителей безопасным.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Александра Еремеева, за прошедший год на территории полуострова обезвредили около 36 тысяч боеприпасов и снарядов времен Великой Отечественной войны.

Источник: Вести Севастополя