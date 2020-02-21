Отряд УМВД «Гром» переехал в новое здание

21 февраля 2020     22
Отряд УМВД «Гром» переехал в новое здание

Накануне Дня защитника Отечества новоселье отметили сотрудники отряда специального назначения «Гром» УМВД России по г. Севастополю. Для них было возведено двухэтажное здание модульного типа.

В нем есть современный спортивный зал, укомплектованный всем необходимым оборудованием.

В церемонии открытия нового объекта приняли участие врио начальника УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Андрей Кузнецов и члены Общественного совета при УМВД.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы УМВД по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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