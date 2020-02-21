Отряд УМВД «Гром» переехал в новое здание

Накануне Дня защитника Отечества новоселье отметили сотрудники отряда специального назначения «Гром» УМВД России по г. Севастополю. Для них было возведено двухэтажное здание модульного типа.
В нем есть современный спортивный зал, укомплектованный всем необходимым оборудованием.
В церемонии открытия нового объекта приняли участие врио начальника УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Андрей Кузнецов и члены Общественного совета при УМВД.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото пресс-службы УМВД по Севастополю
Источник: Вести.Севастополь