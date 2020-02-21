Отряд УМВД «Гром» переехал в новое здание

В церемонии открытия нового объекта приняли участие врио начальника УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Андрей Кузнецов и члены Общественного совета при УМВД.

В нем есть современный спортивный зал, укомплектованный всем необходимым оборудованием.

Накануне Дня защитника Отечества новоселье отметили сотрудники отряда специального назначения «Гром» УМВД России по г. Севастополю. Для них было возведено двухэтажное здание модульного типа.

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