От «Аврала» до «Флага Родины» – газете Черноморского флота исполняется 100 лет

Сегодня День российской печати. Среди тех, кто трудится в свой профессиональный праздник, – работники газеты Черноморского флота “Флаг Родины”. В этом году издание отпразднует 100 лет с момента создания.

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Их называют информационной разведкой флота и приглашают на самые масштабные учения. Но за самой впечатляющей картинкой военной техники журналисты “Флага Родины” всегда разглядят человеческую историю, а к самым строгим командирам найдут человеческий подход. Секрет прост – к каждому интервью нужно готовиться заранее, рассказывает Наталья Микиртумова. На военную тему она пишет со школьной скамьи.

«Начинала с учений “Океан”, это были крупнейшие учения Советского военно-морского флота, а с 1979-го года я работаю здесь во “Флаге Родины”, – говорит Наталья.

В 20-е годы газета несколько раз меняла своё название. Сначала оно звучало как “Красный Черноморско-Азовский флот”, затем “Аврал”, затем “Красный черноморец”. Его подшивки хранятся в Севастопольской морской библиотеке. Любопытно, что в этих номерах газеты можно найти не только статьи о достижениях флота, но и критические материалы. Например, вот “Красный черноморец” от 14 января 1926-го года, и здесь есть рубрика “Смотрю из кубрика”. Вот цитата: «Жилой кубрик на тральщике “Скиф” напоминает сарай, с переборок течёт и капает на головы».

Реакцией на жалобы краснофлотцев становилось немедленное исправление ситуации. А во время Великой Отечественной войны редакционный коллектив сумел наладить работу так, что выход газеты ни разу не прерывался. Для её печати в городе создавались запасные типографии, пока летом 1942-го года газета не начала выходить в Сочи. “Красный черноморец” сбрасывали на окупированный Крым с самолётов. В 44-м редакция вернулась в Севастополь.

Вадим Докин – один из ветеранов газеты

Это он придумал её новое название “Флаг Родины” в 47-м году. А на десятилетие раньше абитуриент литературного факультета Сухумского педагогического института успешно сдал экзамен. Затем призыв в армию, спецкурсы на Дальнем Востоке и направление в 83-ю бригаду морской пехоты. В мае 42-го при оставлении Керченского полуострова он лишился правой руки. Врачи хотели комиссовать Докина, но офицер убедил перевести его на должность военкора. После Победы он продолжил работу в газете, часто писал о спорте и удивлял редакцию необычными фотографиями. На одной из них – птичье гнездо, свитое в орудийном стволе на Сапун-горе.

«Его заинтересовал этот факт, и как настоящий журналист он сел в засаду и несколько часов ждал, пока прилетела мама и начала кормить этих птенцов. После страшной войны этот снимок произвёл фурор и победил на многих международных конкурсах, в частности в Чехословакии», – вспоминает дочь Докина Людмила Галкина.

Современные фотокорреспонденты также удивляют читателя. Александру Григорьеву довелось снимать крейсер “Москва” при заходе в Босфор во время семибалльного шторма.

«То, что снимок я Вам показал, на корме – волна выше корабля! То есть горизонта не видишь, ничего не видишь, провал в яму!», – рассказывает Александр Григорьев.

Рисковать приходилось и в перестроечный период. Главный редактор помнит, как в начале 90-х годов в “Правде Украины” вышел материал, рассчитанный на дестабилизацию ситуации вокруг Севастополя.

«Вышла статья под общим заголовком – “Атомный джин у берегов Севастополя”, что на большом противолодочном корабле “Отважный”, который в 74-м году затонул у берегов Севастополя, находилось ядерное оружие, и оно угрожает жизни. Это был фейк! Я подготовил подборку материалов “Атомный джин отползает от Севастополя», где аргументированно изложил иную позицию», – вспоминает Олег Приходько, главный редактор газеты «Флаг Родины».

Главный редактор газеты Олег Приходько

Позицией этой интересовались не только на Украине и в России. Изучив данные, куда уходит газетная подписка, редакторы узнали, что их читают в Посольстве США и центральном разведывательном управлении западной державы. Журналистам такое пристальное внимание, конечно, польстило, но их главным адресатом остаются те, кто несёт службу на флоте, и вдалеке от дома может почувствовать уют, благодаря чашке чая и чтению утренней газеты.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь