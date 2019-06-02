От Баренцева моря до Черного: автопробег финишировал в Севастополе

Автомобилисты со всей страны сегодня посетили места воинской славы Севастополя и возложили цветы к Вечному огню. Так завершился масштабный автопробег.

Его участники проехали по городам-героям России: от Североморска до Севастополя, от Баренцева моря до Черного. За спиной – девять городов и около четырех тысяч километров. Пробег посвящен сразу нескольким историческим событиям: 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, 75-летию освобождения нашего города и разгрому немецко-фашистских войск в Советском Заполярье. 29 октября 1944 года завершилась Петсамо-Киркенесская операция: именно в этот день советские войска освободили Советское Заполярье и положили конец гитлеровской оккупации Норвегии.

«Мы встретились с ветеранами, юнармейцами, военнослужащими и гражданским персоналом. Отдали дань уважения всем тем, кто воевал за свободу и независимость нашей Родины», рассказывает председатель Профсоюза гражданского персонала ВС России Николай Бойко.

Автопробег прошел под патронатом Профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил России. Участниками патриотической акции стали больше ста человек.

Служба информации «Вести-Севастополь»

Источник: Вести Севастополя