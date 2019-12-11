От вандалов пострадала скульптура у 25-й усадьбы Херсонеса

11 декабря 2019     12
От вандалов пострадала скульптура у 25-й усадьбы Херсонеса

Очередной на этой неделе случай вандализма произошел в сквере у 25-й усадьбы Херсонеса. Одну из скульптур залили цветной жидкостью, предположительно, марганцовкой.

Это не первый акт вандализма в общественном пространстве. Как рассказала руководитель организации «Севпарки» Ольга Глухова, скульптуры уже обливали синькой и зелёнкой. Общественники предполагают, что и в сентябре, и сейчас, арт-объекты испортил один и тот же человек или группа людей. И воспринимают действия вандалов как некий социальный запрос, который выразился таким нецивилизованным способом.

«Мы будем продолжать делать то, что мы делаем. Мы понимаем, что если мы строим парк, то, сначала там что-то произойдёт. Мы потом всё равно на этом месте построим новый парк, и мы добьёмся своих целей, чтобы город был красивый, удобный для жизни. И чтобы всем это нравилось. И мы открыты для любых предложений. Если кому-то не нравятся наши скульптуры, да (рука с виноградом она достаточно спорная), то есть более мирные способы, как решать эти вопросы», – подчеркнула руководитель общественной организации «Севпарки» Ольга Глухова.

Возможно, теперь скульптуры раскрасят в разные цвета. «Севпарки» провели опрос среди интернет-пользователей, большинство поддержали эту идею. Чтобы в будущем защитить сквер от вандалов, можно поставить видеонаблюдение, говорят общественники. Сейчас зелёная зона уже обслуживается предприятием «Парки и скверы». А недавно здесь появилось освещение.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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