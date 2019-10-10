От зумбы до воркаута: как севастопольцы поддерживают спортивную форму?

Следить за собой, чтобы оставаться в хорошей форме не только летом, но и весь год. На спортивный образ жизни переходят всё больше горожан. Одни выбирают модные направления занятий в спортзалах, другие предпочитают тренировки на уличных площадках.

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В программе фитнес-тренировки – простые упражнения и танцевальные па. Но они задействуют абсолютно все группы мышц, и выполнить их может каждый. При этом, тренировка эффективна для похудения и поддержания формы. За час сжигается до 800 калорий – это около 50 граммов жира.

«Я занималась очень многим. У меня у самой был лишний вес. Я весила почти 130 килограммов, – рассказывает Вера Гафарова, инструктор по зумбе. – Боролась с этим весом. Он уходил, безусловно, но мне чего-то не хватало, чего-то не доставало. Мне хотелось непосредственного чего-то более такого драйвового».

Тогда Вера Гафарова пришла в зумбу. Это танцевальная фитнес-программа. Тренировки проходят под зажигательные ритмы сальсы и реггетона. Сначала инструктор сама знакомилась с новым направлением. Сейчас активно развивает его в Севастополе.

Серьезных физических нагрузок нет и в велнес-программе, разработанной специально для женщин. В клубе они отдыхают и занимаются на тренажерах одновременно. Легкий фитнес, так его здесь называют, эффективен для снижения веса. Но его главная задача – профилактика заболеваний.

«Они учитывают женскую физиологию, учитывают различные ограничения по здоровью. Некоторое оборудование, например, тонусные столы вообще изначально были разработаны для реабилитации», – объясняет Альбина Фалион, инструктор вэлнес-клуба.

Программа подразумевает не только занятия на современном оборудовании. Вэлнес – методика комплексного оздоровления, состоит из диеты, реабилитационных программ, функционального тренинга и СПА-процедур.

Поддерживать спортивную форму помогает и уличная гимнастика. Её главное преимущество в доступности. Для занятий не обязательно идти в тренажерный зал. Достаточно воспользоваться турниками в ближайшем парке или дворе.

Здесь идет работа с собственным весом. Отжимания, приседания и подтягивания. Эти и другие элементы уличной гимнастики также задействуют все группы мышц и способствуют поддержанию спортивной формы.

«При грамотном подходе вы улучшаете свой метаболизм – обмен веществ, который нам в принципе нужен. Общее физическое состояние организма – вы лучше высыпаетесь, можете больше кушать, если вы хотите. В принципе себя чувствуете намного лучше», – говорит Даниил Хижняк, инструктор по воркауту.

Такой фитнес не бьет по карману. И заниматься им можно круглый год. Главное, как и в тренажерном зале – упорная работа. Иначе результата не будет. И при желании даже скамейку можно превратить в многофункциональный тренажер.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь