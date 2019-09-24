От Крыма на конкурс «Учитель года» поедет преподаватель из «Артека»

24 сентября 2019     2
От Крыма на конкурс «Учитель года» поедет преподаватель из «Артека»

Федеральный этап уже стратовал. Среди финалистов конкурса – учитель химии, преподаватель школы МДЦ «Артек» Наталья Кайгородцева. Об этом пишет официальный сайт “Артека”.

Наталья Кайгородцева стала победителем регионального этапа, покорив жюри своей идеей сочетать преподавание химии с другими дисциплинами и направлениями – историей химии, перспективами науки, литературой, искусством.

“На конкурсе я представляла опыт использования контекстных задач на уроках химии, познакомила жюри и участников конкурса с учебными занятиями – экспериментариумами, в формате которых проходит обучение химии в школе МДЦ «Артек». Это развивает умение научно объяснять явления, оценивать и планировать научные исследования, интерпретировать данные и приводить доказательства. Важно, что при решении контекстных задач реализуется принцип межпредметного характера обучения”, – рассказала Наталья Кайгородцева.

Теперь Наталье предстоит пройти ещё несколько испытаний: “Урок”, “Внеурочное мероприятие”, “Мастер-класс”, “Образовательный проект»”, “Публичная лекция» и “Разговор с министром”.

Имя победителя конкурса “Учитель года России-2019” назовут в Кремлёвском дворце 4 октября.

Недавно в Артеке выступил большой хор и прошёл географический диктант.

фото пресс-службы МДЦ “Артек”

Источник: Вести.Севастополь

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