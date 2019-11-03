От «умного» транспорта к «умным» фонарям: как искусственный интеллект управляет Севастополем

В Севастополе предлагают внедрить новую систему управления инфраструктурой. Как, к примеру, властям города решить, где и какую дорогу построить? Как спрогнозировать изменение транспортных потоков и узнать, где через несколько лет вероятно появление заторов? На эти вопросы поможет ответить искусственный интеллект. Но для этого ему необходимо много исходных данных. В современных мегаполисах их каждую минуту собирают датчики “Умного города”. В Севастополе создание такой системы – приоритетный проект.

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Ближайшая зима станет особенной для компании “Севтеплоэнерго”. Она оснащает все теплопункты в городе датчиками, системой передачи данных и камерами наблюдения. Подачу тепла в дома впервые можно будет контролировать в любой момент времени. По расчетам, издержки предприятия уменьшатся. Правда на тарифах это не отразится.

“Экономию от реализации данного проекта предприятие планирует направить на модернизацию оборудования, на увеличение объёмов перекладки тепловых сетей. За три года экономический эффект от внедрения этой системы только на прямых затратах составит более 100 миллионов”, – рассказывает Рамиль Галимуллин, директор ГУП “Севтеплоэнерго”.

А потребителям внедрение “умного отопления” позволит сэкономить время. Уже в декабре каждый центральный пункт Севастополя начнёт передавать ведения о давлении в системе теплоснабжения и температуре горячей воды в Центральную аварийно-диспетчерскую службу. Собранные данные проанализируют, и здесь на карте города в режиме реального времени видно, где, к примеру, нужно срочно устранять утечку.

Всё, как на ладони. На место сразу отправится бригада для ремонта, а не мастер для поиска причины, как прежде.

“Скорость реакции изменится до 1 часа от 8 часов. Раньше нам время реагирования надо намного больше”, – объясняет Виктория Ковалёва, начальник аварийно-диспетчерской службы ГУП “Севтеплоэнерго”.

О проблемах на севастопольских трассах уже информирует система “умный транспорт”. На её сайте или Яндекс-картах пассажиры и водители видят актуальную дорожную ситуацию. Городской департамент транспорта следит за ней еще и через онлайн камеры и может вмешаться, к примеру, если из-за погоды не вышли в рейс катера.

“Информируем в данной программе жителей о перекрытии рейда. Это уже проверено – работает. И организовываем собственно маршрут 150-ый, который будет обслуживать вместо катеров население”, – говорит Константин Лахнеко, главный специалист департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Севастополя.

Умный транспорт планируют сделать говорящим. Незрячему пассажиру на остановке троллейбус или автобус, приближаясь, подаст сигнал и назовет свой номер.

А “Горсвет” готовится протестировать на Спуске Котовского “умные фонари”, подходящие для детских площадок, пешеходных переходов и других мест, где локально нужно больше света. Диспетчер впервые сможет управлять каждым светильником отдельно.

“Он может уменьшить яркость, увеличить яркость при необходимости, а также видеть состояние горения”, – объясняет Сергей Шевченко, начальник оперативно-диспетчерской службы ГБУ “Горсвет”.

А все остальные светильники старого образца к 2022 году переведут на новую систему управления “Бриз”, чтобы сразу видеть аварии на онлайн-карте.

Уже ставшая привычном инструментом оплаты в транспорте Единая городская карта тоже приобретает новые функции. Она даёт скидки в аптеках и магазинах. Облегчает путешествия как бесплатный пропуск туриста в музеи. Выпущено больше 200 тысяч городских карт. К Новому году в восьми школах Севастополя их начнут использовать как электронный пропуск.

“Когда будут установлены эти системы, школьникам выдадут специальные карты с фотографиями, по которым они смогут не только проходить в учреждения образования, но и оплачивать проезд в общественном транспорте”, – говорит Ольга Королькова, генеральный директор компании “Единая городская карта г.Севастополя”.

Как глубоко умные технологии проникнут в жизнь, и где они действительно нужны? Этими вопросами задаются в СевГУ. Учёные разрабатывают систему, которая с помощью искусственного интеллекта сможет анализировать большой поток данных “умного города” и давать властям достоверные прогнозы.

“Мы предугадываем возникновение неблагоприятных событий и пытаемся минимизировать вероятность их появления, а не боремся с теми событиями, с тем негативом, который уже произошёл”, – говорит Дмитрий Воронин, заведующий кафедрой программной инженерии и интеллектуальных систем Севастопольского государственного университета.

Создавать систему моделирования и внедрять её помогут студенты новой кафедры СевГУ, кузницы кадров для проекта “Умный город”. Но как быстро Севастополь станет современным и комфортным для жизни, зависит не от искусственного интеллекта. Последнее слово при принятии решений всё же остаётся за людьми.

Олег Смирнов, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь