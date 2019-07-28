От усыпальницы адмиралов до Херсонеса: в Севастополе прошел Крестный ход

С ликом святого Владимира в руках и ковчегом с частицей его мощей священнослужители возглавили Крестный ход от одного Владимирского собора до другого: от Центрального холма до Херсонеса. За час они преодолели расстояние в 4 км. Сотни людей пришли на службу в кафедральный собор. 28 июля – престольный праздник Владимирского собора и день Крещения Руси. Богослужение началось еще рано утром. Во Владимирском соборе в Херсонесе его провел митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Молитва “едиными устами и единым сердцем”, объединяющая суть в христианской традиции. Хотя, конечно, такое событие, как Крещение Руси имеет значение не только с точки зрения веры и религии.

«Многие люди сегодня воспринимают князя Владимира как былинного героя, какого-то персонажа из далекого-далекого прошлого, а на самом деле это был человек живой, великий, – говорит Вадим Прокопенков, председатель исторического клуба «Севастополь Таврический». – Давайте зададимся вопросом: а что могло изменить его? Очередная победа военная? Нет. Какая-то очередная его наложница? Нет. Изменить этого человека смогла только вера».

В XXI веке, в сложной геополитической обстановке, День крещения Руси сохраняет важное значение. Эта историческая, памятная дата объединяет людей из разных стран. Традиционно, чтобы отметить праздник в том месте, где крестился князь Владимир, люди преодолевают тысячи километров. Путешественники, паломники, священнослужители приехали из множества регионов России, а еще – Украины, Белоруссии, Дании и израильского Иерусалима.

Источник: Вести.Севастополь