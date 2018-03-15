Открыт прием заявок офицерских и гражданских пар на участие в V юбилейном офицерском бале «Бегущие по волнам»

11 июня 2018 года на площади у Михайловской береговой батареи состоится открытие юбилейного V-й Большого Севастопольского Благотворительного Офицерского Бала «Бегущие по волнам».

Офицерский бал – одно из самых масштабных культурных событий Крыма и в этом году оно посвящено Дню России, 235-летию города-героя Севастополя и 235-летию Черноморского флота.

Уже сегодня открыт прием заявок офицерских и гражданских пар со всей России.

Событие ежегодно организовывается городским сообществом «Благородное собрание Севастополя» при содействии Черноморского флота Российской Федерации и поддержке Правительства г. Севастополя.

Севастопольский Офицерский Бал прошёл большой путь и за пять лет превратился в самое масштабное и идейно значимое культурное событие Крыма, не имеющее аналогов в стране. Его основа – объединение военного и гражданского общества на основе творческого взаимодействия. Этот проект – воплощение надежды на то, что новая Россия может быть основана на благородстве, чести, достоинстве, символами которых всегда был офицерский корпус и Севастополь. Это – импульс превращения города в процветающий центр новой, современной культуры.

V-й Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал стал победителем конкурса Президентских грантов и поддержан Министерством культуры Российской Федерации.

Участники бала – офицерские и гражданские пары со всей России. Среди гостей – представители бизнеса, политики и искусства, официальные лица и благотворители. Севастопольский Офицерский Бал – это бал представительского класса – каждая компания может подготовить и отправить пару, которая будет ее представлять на самом ярком культурном событии Крыма.

Офицерский бал в Севастополе – единственный бал, который посещают представители всех флотов России – Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Каспийской флотилии.

Юбилейный бал получил название «Бегущие по волнам». Романтика выдаёт сценарный замысел: ключевая роль в Бальном параде, открывающем событие, отводится образу Женщины и её главным качествам – вдохновению, рождению, энергии и созидательной силе, которыми женщины обогащают не только своих мужчин, но и мир вокруг себя. Суть женщины – любовь, и целительная сила этой любви равнозначна силе процесса творения, заложенного в искусстве.

Программа юбилейного бала станет квинтэссенцией танцевально-музыкальных шедевров, бессмертных художественных образов и произведений театра, литературы, музыки. Она объединит в себе творения великих отечественных и зарубежных композиторов – П. И. Чайковского, М. И. Глинки, А. П. Бородина, А. И. Хачатуряна, С. С. Прокофьева, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, И. Штрауса, Ф. Зуппе, Л. Делиба, Д. Верди, Ж. Бизе, Д. Россини, И. Брамса и гениальные литературные произведения разных эпох – А. С. Грина, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, М. А. Булгакова, А. А. Вознесенского, В. Гюго, П. Мериме, Гомера и др.

Дмитрий Платов художественный руководитель, главный танцмейстер Бала: «Мы берем контекст бала, как события, которое устанавливает контакты, сглаживает противоречия, питает душу. Севастопольский Бал – это проект не про танцы как таковые, а про поиск в каждом из нас творческого потенциала, про дружбу, любовь, общение, красоту женщины, знакомства, создание нового мира, нового импульса. Все составляющие бала – музыка, танец, литература, поэзия служат этому. Каждый участник получает свободу выразить свои лучшие качества, движения его души становятся танцевальными. Мы все вместе формируем новую культуру и новое достоинство».

Слоган Юбилейного Севастопольского Бала – “Новый культурный завет”. Главное послание авторов бала в этом году – сам акт творения и человеческого воображения. Их колоссальный потенциал является главной связующей силой человека с высшим началом.

Процесс подготовки к событию – одна из самых значимых и уникальных составляющих Севастопольского Бала. Танцевальные навыки не важны – хореографы проекта обучают всех участников. Подготовка проходит в клубном формате, ее основная цель – знакомства, создание среды общения, взаимодействия участников, их объединение, возникновение дружбы, привязанностей, прекрасного общества. Помимо танцевальных занятий проводятся мероприятия, способствующие установлению деловых связей между участниками, дружеские встречи, лекции по литературе, истории, этикету.

Екатерина Графодатская, руководитель проекта: «Севастопольский Офицерский Бал – это не реконструкция, а современный проект о современных людях. Это – не только дань славе предков, но и осознание ответственности, которую она на нас возлагает, и то, что мы сами готовы сделать, чтобы сегодняшний Севастополь был достоин своей великой истории. Самое главное – мы учимся тому, что все мы можем быть началом прекрасного в городе, а не только продолжателями традиций. Бал – это мгновение, но, чтобы оно стало возможным, ему служит множество людей, в нем сосредоточено бесконечно много сил, любви, таланта. Это – прекрасное общее дело, и мы счастливы, что ему в этом году исполняется уже 5 лет».

Благотворительная программа бала будет реализована в виде адресной поддержки малоимущим семьям, чтобы помочь одаренным детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, живущим в Севастополе.



О событии

Бал создали горожане, объединившиеся в «Благородное собрание г. Севастополя» в 2012 году. Что ими двигало? Мысль, так точно высказанная Л. Н. Толстым: «Если злые люди объединяются ради злых дел, то что мешает добрым людям объединиться ради дел добрых?».

Большой Севастопольский Офицерский Бал впервые состоялся в июне 2013 года. Это – проект гражданской солидарности: событие проходит за счет объединения средств и ресурсов всех его участников: организаторов, горожан, меценатов, бизнеса и государственных структур.

Бал проходит на берегу моря, под открытым небом, в легендарном историческом месте – на площади Михайловской Береговой батареи, под музыкальное сопровождение симфонического и военно-духовых оркестров.

В программе Севастопольского Офицерского Бала – единственный в мире Военный бальный парад, яркая танцевальная программа, дефиле военно-духового оркестра, благотворительный аукцион и лотерея, бальные игры, выступления мастеров вокального и хореографического искусства, бальный ужин. Гостей доставляют к месту проведения бала кораблями по морю с Графской пристани – из самого сердца Севастополя.

Отзывы участников и широкий охват СМИ привлекли внимание пар из разных стран и, судя по заявкам, у предстоящего бала есть все шансы получить статус международного.



Факты

За годы своего существования проект достиг множества важных результатов, которые делают его гордостью города:

Севастопольский Офицерский Бал стал первым балом, в котором участвуют все флота России – офицерские пары Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

За время существования проекта было подготовлено и обучено танцам более 3000 тыс. человек.

Бал ежегодно широко освещается ведущими федеральными и региональными СМИ, главными информагентствами страны.

Севастопольский Офицерский Бал стал лучшим культурным событием в Южном федеральном округе и занял 3-е место в России на Национальной премии в области событийного туризма.

В бале принимают участие гости со всей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, Калининграда, Курска, Краснодара, Самары, Оренбурга, Ростова, Челябинска, Тулы, Воронежа, Владивостока и др.

В 2017 году, впервые в истории России, была проведена прямая трансляция бала, которая позволила увидеть событие более чем 200 тыс. человек.

4 офицера сделали на балу предложение руки и сердца своим возлюбленным.

За годы существования бала к событию было написано 46 авторских оркестровок, исполнено 132 музыкальных произведения.

В рамках бала проводится единственный в мире Бальный парад.

На бале присутствовали представители Министерства обороны, Правительств Севастополя и Крыма, Полномочного представителя Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ежегодно для большого бального парада создается множество великолепных образов, в 2017 году с этой задачей прекрасно справился модельер И. Чапурин. Вдохновленный образами героинь лучших романов русской классики, используя культурное наследие, он создал оригинальные платья из кружева, шелка, сатина, которые при танцевальном движении красиво драпировались вокруг фигуры, привлекая внимание к дамам.

За 5 лет существования проекта Севастопольский Бал превратился в самый масштабный Офицерский бал страны, стал новым символом Севастополя, демонстрирующим культурную мощь военнослужащих.

В рамках благотворительной программы бала в разные годы были собраны средства для реконструкции 35 – й Береговой Батареи, реконструкции Детского лагеря для детей с ограниченными возможностями здоровья “Солнышко в ладошках” Марфо-Мариинской обители, была оказана адресная помощь 6-ти одаренным детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих семей.



Регистрация участников бала и расписание репетиций:

+ 7(978)2-111-505, sevbal.ru

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© Пресс-служба Севастопольского Офицерского Бала