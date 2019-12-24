Официально принята первая очередь Парка Победы

Первая очередь Парка Победы принята баланс города. Это значит, что за содержание паркового имущества теперь будет отвечать оператор, которого назначит региональное правительство.
Такое решение приняла комиссия, которая работала в зоне отдыха сегодня. Заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников сообщил, что следить за центральной аллеей и комплексом из 16 фонтанов будет государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы». Однако подрядчику все еще предстоит устранить ряд недостатков.
«Основные проблемы были как раз по плитке. Это некачественный гранит, часть плитки которая располагается на дальних аллеях меньшего размера. И вот эту плитку большего размера на центральных аллеях, ну и были небольшие претензии, связанные с малыми архитектурными формами. Они ещё будут устраняться. Ну, я имею ввиду качества дерева на Пергалах, на лавках», – рассказал заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников.
Прокомментировали власти города и ситуацию с зарплатами рабочих, которые проводили реконструкцию в Парке Победы. Напомним, в сентябре этого года строители рассказали корреспондентам «Вести – Севастополь», что с мая не получали денежных выплат, хотя свои обязанности выполняли. Представители правительства города сообщили, что генеральному подрядчику реконструкции выплатили всю сумму, за исключением штрафа за срыв сроков исполнения в размере 200 миллионов рублей. Генеральный подрядчик, в свою очередь, признал, что по-прежнему не заплатил субподрядчикам, которым должен около 100 миллионов рублей.
«На данный момент мы ждём окончательного поступления денег от заказчика, и как только они поступят, мы в ближайшее время со всеми рассчитаемся полностью», – заявил исполнительный директор компании-подрядчика реконструкции Парка Победы Александр Бровкин.
Вторую очередь начнут реконструировать в 2020 году. Проект уже разработан. Планируется, что в парке появятся площадки для активного отдыха, спортивные и детские площадки. Завершить работы планируется к 9 мая.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь