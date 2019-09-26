Охранная зона появится вокруг Байдарских ворот

В зоне радиусом 30-50 метров вокруг памятника культуры регионального значения будет запрещено строительство. Далее будет зона регулируемой застройки. Имеющиеся объекты, такие как ресторан «Шалаш», при наличии необходимых разрешительных документов продолжат работу.

Начальник Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя Михаил Рязанцев предложил установить охранную зону вокруг Байдарских ворот. Его предложение было поддержано правительством.

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