Охранная зона появится вокруг Байдарских ворот

Застройку запретят в радиусе 30-50 метров.
Начальник Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя Михаил Рязанцев предложил установить охранную зону вокруг Байдарских ворот. Его предложение было поддержано правительством.
В зоне радиусом 30-50 метров вокруг памятника культуры регионального значения будет запрещено строительство. Далее будет зона регулируемой застройки. Имеющиеся объекты, такие как ресторан «Шалаш», при наличии необходимых разрешительных документов продолжат работу.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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