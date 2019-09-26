Охранная зона появится вокруг Байдарских ворот

26 сентября 2019     13
Охранная зона появится вокруг Байдарских ворот

Застройку запретят в радиусе 30-50 метров.

Начальник Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя Михаил Рязанцев предложил установить охранную зону вокруг Байдарских ворот. Его предложение было поддержано правительством.

В зоне радиусом 30-50 метров вокруг памятника культуры регионального значения будет запрещено строительство. Далее будет зона регулируемой застройки. Имеющиеся объекты, такие как ресторан «Шалаш», при наличии необходимых разрешительных документов продолжат работу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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