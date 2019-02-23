В музее героической обороны Севастополя приступили к оцифровке документации фондовой коллекции

Современные технологии помогают музейному делу. В Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя приступили к оцифровке документации фондовой коллекции.

Работы проводит корпорация ЭЛАР – признанный во всем мире эксперт и российский лидер в создании и развитии электронных архивов и баз данных изображений. При участии ЭЛАР созданы электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» www.podvignaroda.mil.ru, Президентская библиотека www.prlib.ru, Исторический вестник «Календарь Победы» www.pobeda.elar.ru, обобщённый банк данных по погибшим в Великой Отечественной войне www.obd-memorial.ru.



В настоящее время специалисты ЭЛАР сканируют описи, книги учёта, в которые занесены музейные экспонаты. Оцифровка позволит сделать работу сотрудников Музея более продуктивной.