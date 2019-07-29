Очередное обсуждение создания кластера на мысе Хрустальный всё-таки состоялось

Сегодня в Севастополе состоялась экспертно-аналитическая сессия по вопросам взаимодействия будущего культурного кластера на мысе Хрустальный с муниципальными и образовательными учреждениями города. Встреча могла сорваться из-за представители общественности, по мнению которых, на мысе Хрустальный должен быть построен только музей героической обороны Севастополя, однако обсуждение все же состоялось.

В Севастополе культурно-образовательный музейный комплекс предусматривает строительство театра оперы и балета, академии хореографии, выставочных залов и филиала петербургского института сценических искусств. Сегодня этот вуз готовит профессионалов в области культуры. Кроме обучения молодых специалистов филиал вуза, как и другие компоненты кластера, поможет создать новые рабочие места.

«Мы ориентированы на лучшие образцы художественного творчества, сценического искусства, музейного дела. Действительно, потребность в кадрах будет. Будем готовить кадры в российских вузах, на месте. Будем привлекать и местных специалистов и лучших специалистов Российской федерации», – сказал Николай Овсиенко, заместитель министра культуры РФ.

На экспертно-аналитической сессии планировалось обсудить только создание кампуса института сценических искусств. Но дискуссия пошла не по плану. В библиотеку имени Толстого пришли сторонники строительства музея на мысе Хрустальный. По их мнению, под исторические экспозиции выделяется недостаточно территории.

Между тем, проект севастопольского кластера до сих пор находится в стадии разработки и не утверждён окончательно на федеральном уровне.

«Быть там музею обороны Севастополя 1941-1942 годов или нет, они не расходятся. Более того, на всех инстанциях, на всех совещаниях мы отстаивали свою позицию и будем отстаивать дальше. Это вопрос исторический», – сказал Николай Краснолицкий, начальник главного управления культуры Севастополя.

Вполне возможно, музей героической обороны станет одним из главных элементов культурного кластера. Ну а вопрос строительства филиала творческого вуза почти решён. Его открытие ожидается уже в этом году. Помещение, как и в случае с академией хореографии, до строительства здания будут арендовать.

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Дмитрий Туркин, Антон Терешкин, Олесь Быков.

Источник: Вести.Севастополь