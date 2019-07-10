О "Золотом кольце Боспорского царства" снимут фильм

10 июля 2019     14
О "Золотом кольце Боспорского царства" снимут фильм

Съемки научно-популярного фильма стартуют в августе, пишет ТАСС. Работать над ним будет творческая группа Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

Главный герой будущего фильма – межрегиональный туристический маршрут “Золотое кольцо Боспорского царства”. Авторы расскажут об уцелевших объектах античности на в Ростовской области, на Кубани, в Крыму и Севастополе.

“Уже пишется сценарий. Он будет рассказывать и об исторической составляющей проекта, и о тех самых интересных локациях, которые есть в туристическом маршруте. Фильм выйдет в эфире федерального телеканала, а также будет выставлен на сайте проекта”, – рассказал корреспондентам ТАСС председатель регионального отделения РГО Иван Чайка.

Для съемок фильма авторы уже получили медиагрант Русского географического общества.

18 июля в Москве презентуют маршрут “Винные дороги Боспорского царства”. Там Русское географическое общество подпишет соглашение о сотрудничестве с  федеральным государственным унитарным предприятием “Президент-Сервис” управления делами Президента Российской федерации.

фото min.kurortkuban.ru

Источник: Вести.Севастополь

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