О проблемах со связью в Крыму доложили новому главе Минкомсвязи России

6 февраля 2020     16
О проблемах со связью в Крыму доложили новому главе Минкомсвязи России

На расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву о низком качестве сотовой связи на Крымском полуострове, жёсткой тарифной политике и отсутствии конкуренции между операторами мобильной связи.

Белик сообщил, что ни один федеральный оператор связи не признал Крым и Севастополь регионами России и не открыл на полуострове свои представительства.

«Эта ситуация привела к тотальному износу инфраструктуры, т.к. модернизация оборудования и установка новых базовых станций не производятся, а небольшие компании региональных операторов не имеют финансовых возможностей для обновления своего оборудования. Местные операторы, к сожалению, не располагают достаточным количеством финансовых средств, чтобы произвести необходимую модернизацию самостоятельно», – рассказал Дмитрий Белик.

При предыдущим министре цифрового развития было принято решение о переходе всех абонентов к местным операторам с сохранением номера с кодом 978. Депутат рассчитывает, что, несмотря на смену руководства ведомства, работа в этом направлении будет продолжена.

Также он попросил нового главу Минкомсвязи взять на контроль ситуацию с недавним повышением тарифов компанией МТС, которое не было анонсировано.

«Севастопольцы и крымчане возмущены тем, как неожиданно компания МТС подняла тарифы на связь, ведь жители полуострова просто не имеют возможности выбрать альтернативного оператора!», – возмущается Дмитрий Белик.

В свою очередь Максут Шадаев отметил, что озвученные проблемы ему известны и ведомство готово их решать.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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