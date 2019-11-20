О севастопольце, спасшем двоих детей, издали книгу

Отдал свою жизнь за две детские. Сегодня в Севастополе презентовали биографический роман о Павле Бондареве. Семь лет назад на улице Горпищенко молодой человек закрыл собой двоих школьников от потерявшей управление машины.

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Как сейчас живут спасенные Артём, Диана и мама самого Павла. И где можно будет найти книгу о героическом поступке.

Диана и Артём не виделись давно. Хотя это место на улице Горпищенко связало их навсегда. Семь лет назад двух третьеклассников закрыл своим телом от машины случайный прохожий. Тогда эти кадры с видеорегистратора увидел весь Севастополь. Чёрная иномарка в объективе всего на секунду. Дальше – столб пыли и бегущий в панике водитель.

«Само понимание пришло тогда, когда мне всю ситуацию рассказал мой папа. Он рассказал о том, что кто-то меня спас, что случилось вообще. И тогда я понял, кто мой настоящий герой», – рассказывает Артём Костюков.

Артёму тогда было девять. Сейчас он увлекается армейским рукопашным боем, хочет связать жизнь с Черноморским флотом. Диане досталось сильнее. Девушка пережила несколько операций. И в восемь лет переосмыслила жизнь.

«Я поняла, что я очень сильная. Ну, очень сильная не физически, а морально. Как-то духом. Потому что было очень много моментов, которые ни один даже взрослый не выдержал бы», – делится Диана Василевская.

Диана занимается вокалом и готовиться поступать в один из вузов Санкт-Петербурга. С человеком, который закрыл их собой, дети так и не познакомились. Травмы 25-летнего Павла Бондарева оказались с жизнью не совместимы.

Девушке на снимках мужем так и не стал, а овчарка всё ещё ждёт хозяина с работы. Матери Павла, спасённые им дети стали как родные.

«У меня теперь внуки. Паша мне подарил двух внуков. Это, конечно, очень хорошо. Очень похвально. Потому что я бы сама это сделала. Я так спасла бабушку-соседку от пожара. Чувства, что он погиб, у меня нет. Он как будто уехал далеко-далеко, а потом вернётся», – говорит Ирина Бондарева.

Фотографироваться Павел не любил – личные архивы подняли друзья. А дневник сына Ирина Константиновна позже нашла сама. Он тоже лёг в основу книги.

24 часа диктофонных записей. Воспоминания мамы и сестры, истории лучших друзей, страница дневника, как обложка. Документально-художественную драму о судьбе незнакомого молодого человека Татьяна Корниенко писала три года.

«В тот самый момент на этом самом перекрёстке жизненном он ведь не делал своего выбора. Там секунды были. То есть его к этому привела вся его жизнь, все его размышления о жизни», – считает писательница Татьяна Корниенко.

Восстанавливала диалоги, сохраняя героев настоящими, ведь они узнают себя. Историю о том, от чего зависит последнее решение, прочтут в школах города. Роман «Самое главное» напечатали тиражом в 1000 экземпляров и подарят всем Севастопольским библиотекам.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь