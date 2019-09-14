Падение 10-месячного ребёнка из окна расследуют, как причинение смерти по неосторожности

Уголовное дело возбуждено по результатам процессуальной проверки Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Следователи Гагаринского района установили, что 10-месячный мальчик остался один в комнате, залез на диван, затем на подоконник и выпал в открытое окно 9-го этажа. В это время родители находились в других комнатах.

В рамках следствия будет изучена обстановка в семье, назначены экспертизы, следственные и иные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь