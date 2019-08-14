Памятник неизвестно кому неизвестно кто собирается поставить в Севастополе

14 августа 2019     10
Памятник неизвестно кому неизвестно кто собирается поставить в Севастополе

В сквере около церкви Петра и Павла на Центральном холме готовится к установке памятник. Пока он завернут в целлофан, но по контуру можно определить, что там изображены две фигуры. Судя по надписи «Спасибо, что я больше не кiт», маленькая фигура – это кот.

Севастопольцы строят предположения, кому может быть посвящена новая скульптура. Одна из версий – это памятник «вежливым» людям, которые обеспечивали порядок на полуострове весной 2014 года, когда Крым и Севастополь заявили о своем желании воссоединиться с Россией.  

«Вести – Севастополь» обратились за комментариями в департаменты культуры и архитектуры города, в «Севнаследие» и администрацию Ленинского района, но везде нам ответили, что ничего не знают про установку такого памятника. Когда он будет открыт, пока тоже остается неизвестным. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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