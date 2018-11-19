В селе Чернозёмное открыт памятник Советскому Солдату

«Время не имеет власти над величием

всего, что мы пережили в войну.

Народ, переживший однажды

великие испытания, будет и впредь

черпать силы в этой Победе»

Маршал Советского Союза

Георгий Константинович Жуков



31 октября в селе Чернозёмное Советского района Республики Крым состоялось торжественное открытие Памятника Советскому Солдату. В церемонии открытия памятника приняли участие члены Регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе Севастополе, представители государственных органов управления, общественность.

Председатель Регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе Севастополе Николай Мусиенко в своём выступлении подчеркнул огромную важность сохранения памяти о защитниках нашей Родины в годы Великой Отечественной войны: «Памятник Советскому солдату символизирует нашу признательность и великое уважение всем защитникам Родины, напоминание о том, что за мирное небо и свободу отдали жизни миллионы наших соотечественников. Все они стали для нас и наших потомков примером мужества и героизма, а их подвиг не даёт нам права допустить новой войны… Сегодня, открывая мемориал, мы вместе скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, гордимся поколением Победителей и славной историей своей страны. Убеждён, что с таким великим прошлым у нас может быть только великое будущее».

Далее Николай Мусиенко зачитал Приветствие Советника Председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Игнатьевича Мединского. В частности, в нём было сказано: «Победа над немецко-фашистскими захватчиками и их сателлитами в 1941–1945 годах является одним из главных объединяющих факторов для всего нашего народа. Ведь в каждой семье жива память о том страшном и героическом времени, о родных и близких людях… Огромный вклад в Победу внесли жители Советского (Ичкинского) района Республики Крым, оставшиеся на полях сражений, отважно боровшиеся с врагом в составе партизанских отрядов, самоотверженно трудившиеся на строительстве оборонительных сооружений, мужественно пережившие испытания вражеской оккупации. В годы войны 83 жителя села Чернозёмное (до 1948 года – Новый Керлеут) ушли на фронт, 32 из них не вернулись в родные дома. Российское военно-историческое общество посвятило открытый Памятник их бессмертному Подвигу».

Программа Российского военно-исторического общества по восстановлению и созданию памятников воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, реализуется с 2014 года. За это время в десятках регионов нашей страны установлены более 40 памятников Советскому Солдату-победителю.