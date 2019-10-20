Памятник установят на месте первой встречи Николая II с будущей женой

20 октября 2019     18
Памятник установят на месте первой встречи Николая II с будущей женой

Сегодня, 20 октября, в Алуште был заложен памятный знак, на месте встречи будущего наследника престола и его невесты принцессы Алисы Гессенской-Дармштадской.

Памятник на этом месте планируется установить в 2020 году. В мероприятии принял участие представитель дома Романовых – великий князь Георгий Михайлович.

«Сегодня был заложен памятный знак в Алуште, на месте, где в 2020 году будет установлен памятник в память о встрече цесаревича Николая, будущего российского императора со своей невестой», – приводит ТАСС слова представителя дома Романовых в Крыму Владислава Пилькевича.

Памятный знак открыт по инициативе общества «Двуглавый орёл», фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и фонда Святого Владимира.

Встреча произошла на даче генерала Голубова, в здании которой сейчас находится Алуштинская городская библиотека.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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