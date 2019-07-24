Пансионат "Изумруд" незаконно ограничивал доступ к Черному морю

24 июля 2019     15
Пансионат "Изумруд" незаконно ограничивал доступ к Черному морю

Пансионат “Изумруд” незаконно ограничивал свободный доступ граждан к морю. Об этом стало известно после обследования территории специалистами главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзора).

Обследование проводилось по обращению местных жителей и прокуратуры Балаклавского района.

«По результатам обследования выявлено ограничение свободного доступа граждан пансионатом “Изумруд” к прилегающей береговой полосе Черного моря…Данный факт указывает на нарушение ст.: Водного Кодекса Российской Федерации, за которое предусмотрена ответственность по ст.8.12.1 КоАП РФ», – говорится к официальном ответе Севприроднадзора на обращение.

Сотрудники пансионата, ответственные за нарушение законодательства, будут привлечены к административной ответственности.

Ранее прокуратура Балаклавского района и уполномоченный по правам человека в Севастополе проверили, насколько доступен для людей с ограниченными физическими возможностями пляж в бухте Ласпи, рядом с которым находится “Изумруд”. Прокуратура проведёт дополнительную проверку, по итогам которой может вынести пансионату предписание оборудовать для инвалидов спуск к морю.

Источник: Вести.Севастополь

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