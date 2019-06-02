Парад колясок в Севастополе вошел в Книгу рекордов России

2 июня 2019     15
Парад колясок в Севастополе вошел в Книгу рекордов России

В Парке Победы прошел парад детских колясок. Он признан самым массовым в стране и будет занесен в Книгу рекордов России. 190 малышей проехали в оригинально оформленных колясках по аллеям парка.

Источник: Вести Севастополя

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