Парад Победы в Севастополе – 2018

6 мая 2018     1 019
Парад Победы в Севастополе - 2018

Как и во многих городах России и Крыма, 9 мая 2018 г. в Севастополе пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Один из главных патриотических праздников России – День Победы – в Севастополе в 2018 году обещают отпраздновать достаточно пышно, более масштабно, чем в Керчи и Симферополе, где тоже запланированы парады. Всего в нём примут участие 1450 человек и 31 единица боевой техники. В списке показываемого во время парада вооружения – РК «Бастион» и «Панцирь», установки ПВО С-400, танки и бронетранспортеры моделей БТР-82А, Т-72Б3 и БТР-20, многое другое.

Программа празднования Дня Победы 2018 в Севастополе подразумевает не только парад. Так, 9 мая торжества начнутся уже в 8:00 – митингом у монумента Героям-подводникам. В 10:00 от площади Нахимова стартует собственно Парад победы. В 18:30 вас ждет начало грандиозного концерта, в котором примут участи звезды как местной эстрады, так и народные артисты России. Завершится праздник в 22:00 – салютом Победы над Севастопольской бухтой.

В прошлом году на День Победы в Севастополе был проведён и авиапарад. В нём приняли участие истребители, самолеты-амфибии, вертолеты, штурмовики. Честь показывать фигуры высшего пилотажа досталась летчикам Черноморского флота и Противовоздушной обороны Южного военного округа. Надеемся, что авиашоу на 9 мая в Севастополе станет новой традицией!

 
Программа мероприятий на среду, 9 мая

8:00 – Митинг у монумента Героям-подводникам.

10:00 – Начало Парада Победы и Парад войск Севастопольского гарнизона.

10.30 — во дворце культуры «Севастопольский» пройдет праздничный огонек для ветеранов ВОВ «Во имя жизни». А в севастопольском художественном музее имени Крошицкого для ветеранов и членов им семей до 14.00 сделают бесплатное посещение постоянной экспозиции и выставки «Они защищали Родину».

12-00 — праздничный концерт «Весны победное дыханье» начнется в доме культуры в селе Терновка. В античном театре Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится концерт молодых солистов Государственного Мариинского театра в 15.00.

16-00 — концерт с участием творческих коллективов города, культурного комплекса «Корабел», кадетского хора и творческих коллективов-гостей города пройдет на эстраде Приморского бульвара. Межрегиональный Арт-проект «Рио-Рита радость Победы» состоится на открытой площадке ГБУК Севастополя.

18:30 – Праздничный концерт на площади Нахимова.

22-00 — Праздничный артиллерийский салют и фейерверк над акваторией Севастопольской бухты.

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