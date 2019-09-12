Парад российского студенчества пройдёт 14 сентября в Парке Победы

Севастопольские студенты присоединятся к Параду российского студенчества.

14 сентября в 10:00 в Парке Победы в Севастополе начнётся Парад российского студенчества, в котором примут участие 3000 первокурсников.

Общероссийская акция является самым масштабным посвящением в студенты в мире. В ней примут участие десятки тысяч первокурсников в разных регионах России.

Впервые парад состоялся в Москве в 2002 году. Севастополь присоединился к нему в 2016-м. Торжественная часть мероприятия пройдёт у памятника Георгию Победоносцу. Затем собравшиеся отправятся в «студенческий парк», где пройдёт представление молодёжных организаций Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь