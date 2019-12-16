Парковка на ул. Советской в Севастополе станет платной, но не для всех

Взымать плату за парковку начнут позже – после детального обсуждения нововведений.

Высадка деревьев на улице Советской взамен вырубленных будет завершена до конца недели. Работы начались накануне. Центральный городской холм украсят: скальный можжевельник, катальпы, акации, сафора японская. Они приобретены в крымских питомниках. Всего для озеленения закуплено 78 деревьев и 35 кустарников 5-летнего возраста. Такие саженцы лучше приживаются.

«Деревья не просто сажаются, ещё ставятся оттяжки, которые позволят деревьям укорениться и нормально выдержать 2-3 года, на старых фотографиях именно так защищали молодые деревья, которые до сих пор стоят на улице Ленина и на других улицах», – рассказал депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

После высадки деревьев временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев прошёл по отремонтированной улице и узнал, как жители домов на Советской оценивают работу подрядчика. Для безопасности детей, которые учатся в школе №3, тротуары около неё решили оградить небольшим забором, но на всей улице его ставить не будут. Что касается парковок, взимать плату за их использование начнут позже – после детального обсуждения нововведений.

«Город, который в туристический период наполняется машинами не горожан, не резидентов, он требует всё-таки ограничения автомобильного движения, и как это практика показывает – всегда можно принять такие решения, чтобы жители улицы, коренные севастопольцы имели резидентские разрешения и, соответственно, имели право ставить машины или по сверхльготному тарифу с абонементом, либо вообще бесплатно. Что касается тех, кто приезжает и хочет именно на своём личном транспорте кататься по центру Севастополя, значит будут пополнять бюджет города. Но пока эта система ещё не организована, будем надеяться, как только мы выйдем на чёткое понимание, будем её тестировать», – пояснил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь