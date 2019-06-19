Парковку для инвалидов оборудовали на улице Генерала Острякова

После вмешательства прокуратуры Севастополя возле торговых центров “Московский и “Океан” оборудованы парковочные места для инвалидов, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Ранее парковочные места для инвалидов рядом с ТЦ отсутствовали, что нарушало требования федерального законодательства.

После внесения представления прокуратуры города руководителям торговых центров, нарушения устранили.

Общероссийский народный фронт готовит план изменений, которые сделают комфортной пешеходную зону на проспекте генерала Острякова. Ранее вместе с представителями общества инвалидов активисты проверили, насколько удобны тротуары на всем протяжении проспекта для тех, кто передвигается на коляске.

Источник: Вести.Севастополь