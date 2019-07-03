Парк Победы расширят за счёт новых средств ФЦП

На вторую очередь работ в Парке Победы выделили около 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дмитрия Овсянникова.

Это будут дополнительные средства. Теперь объект включён в корректировку федеральной целевой программы. После того, как вторая очередь будет завершена, площадь Парка Победы увеличится с 39 до 51 гектара.

Часть Парка Победы открыли в мае. Тогда горожанам презентовали главную аллею и фонтаны.

Работы планировали завершить в 2019 году, сейчас общий объем финансирования составляет около 1 млрд рублей.

фото booking.com

Источник: Вести.Севастополь