Парк Победы расширят за счёт новых средств ФЦП

На вторую очередь работ в Парке Победы выделили около 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дмитрия Овсянникова.
Это будут дополнительные средства. Теперь объект включён в корректировку федеральной целевой программы. После того, как вторая очередь будет завершена, площадь Парка Победы увеличится с 39 до 51 гектара.
Часть Парка Победы открыли в мае. Тогда горожанам презентовали главную аллею и фонтаны.
Работы планировали завершить в 2019 году, сейчас общий объем финансирования составляет около 1 млрд рублей.
фото booking.com
Источник: Вести.Севастополь
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