Парк Учкуевка торжественно откроют в следующую субботу

Дату – 28 декабря – назвал на своей странице в Instagram временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
“Многие уже там были и видели все своими глазами. Это – не просто парк, это – уникальная территория, и я надеюсь, что Учкуевка станет новым центром притяжения молодёжи и всех, кто хочет проводить время активно. Хотя и для спокойного отдыха – там огромное количество площадок”, – написал Развожаев.
Таким текстом он сопроводил фото со своей встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным и их беседу о выполнении соглашений Севастополя с Москвой. Они касаются городской инфраструктуры Севастополя. К тому же, многие работы в городе контролируют столичные специалисты.
28 декабря в парке Учкуевка торжественно откроется новогодняя ёлка. Михаил Развожаев пригласил горожан поучаствовать в празднике.
Служба информации «Вести – Севастополь»
фото vk.com/parkychkyevka
Источник: Вести.Севастополь