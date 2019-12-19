Парк Учкуевка торжественно откроют в следующую субботу

Дату – 28 декабря – назвал на своей странице в Instagram временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

“Многие уже там были и видели все своими глазами. Это – не просто парк, это – уникальная территория, и я надеюсь, что Учкуевка станет новым центром притяжения молодёжи и всех, кто хочет проводить время активно. Хотя и для спокойного отдыха – там огромное количество площадок”, – написал Развожаев.

Таким текстом он сопроводил фото со своей встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным и их беседу о выполнении соглашений Севастополя с Москвой. Они касаются городской инфраструктуры Севастополя. К тому же, многие работы в городе контролируют столичные специалисты.

28 декабря в парке Учкуевка торжественно откроется новогодняя ёлка. Михаил Развожаев пригласил горожан поучаствовать в празднике.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото vk.com/parkychkyevka

Источник: Вести.Севастополь