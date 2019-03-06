Парк 60-летия СССР готовится к реконструкции

5 марта 2019     82
Парк 60-летия СССР готовится к реконструкции

Парк 60-летия СССР, который находится за Московским рынком, готовится к реконструкции.

Объявлен тендер на выбор подрядной организации, которая займется реконструкцией парка 60-летия СССР в Севастополе площадью 5 гектар. Об этом сообщили в Ростендер.Инфо.

187 миллионов рублей на проведение капитального ремонта парка 60-летия СССР в рамках государственной программы “Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя” выделены из бюджета Москвы. Заявки от организаций на участие в тендере принимаются до 11 марта. Итоги будут подведены 15 марта.

Согласно проекту, планировка парка не изменится. Но ей придадут более четкую и выразительную форму. Ширину основных аллей увеличат до 3 метров, новая центральная аллея шириной 4,5 метра будет вести от главного входа к фонтану. В парке обустроят детские и спортивные площадки, 2 территории для выгула собак с ограждением для безопасности отдыхающих. Также на территории появится кольцевая беговая дорожка, велосипедная дорожка, скамейки и садовые диваны, туалет, урны, а также система полива для газонов и цветников.

Открытие обновленного парка ожидается в декабре 2019 года.

 
krym.news




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