Парусная регата на кубок "Росморпорта" прошла в "Артеке"

Парусная регата на кубок «Росморпорта» с участием детских команд прошла в акватории МДЦ «Артек». Соревнования были организованы в рамках тематической программы «Море – романтика – профессия» и стали одним из центральных событий девятой лагерной смены «Артековская робинзонада».

В соревнованиях, которые продолжались три дня, принимали участие как сами артековцы, так и спортсмены из разных городов России. По словам заместителя директора Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей Михаила Зенкина, благодаря специальной программе по морской тематике, которая включает практические и теоретические занятия по морскому делу, артековцы смогли полноценно подготовится к регате всего за 21 день.

«Мы рады сотрудничать с «Артеком» и стараемся интегрировать программу «Росморпорта» в морские программы «Детской морской флотилии». Программа работает второй год, и мы придумываем новые возможности для взаимодействия. Надеемся, что морские программы совместными усилиями «Росморпорта» и «Артека» будут продолжены и расширены», – сказал Зенкин.

Он также отметил, что регата удачно вписалась в тематику лагерной смены, «ведь и Робинзон Крузо был мореплавателем».

Юные спортсмены соревновались на швертботах класса «Оптимист», «Снайп» и «Ракета». Артековцы завоевали призовые места в двух классах: «Снайп» и «Ракета».

Одновременно с регатой проводились соревнования на кубок «Росморпорта» среди шлюпочных команд «Артека». В этих соревнованиях главный приз достался моротряду детского лагеря «Кипарисный».

Морские «баталии» завершились торжественной церемонией награждения, в ходе которой победителям вручили призы и специальные подарки от организаторов мероприятия – Федерации парусного спорта Республики Крым, «Росморпорта» и «Артека».

Регата на кубок «Росморпорта» проводится в «Артеке» второй раз. По словам организаторов, подобные соревнования планируется проводить ежегодно, их уровень при этом будет повышаться.

Фото МДЦ “Артек”

Источник: Вести.Севастополь