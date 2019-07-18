Пассажирам автобуса Донецк — Севастополь понадобилась помощь спасателей

Сегодня около 2:30 ночи на трассе «Дон» в Краснодарском крае вблизи станицы Анастасиевской сломался рейсовый автобус, который шел по маршруту Донецк — Севастополь. Водители в течение трех часов пытались его починить и завести, но у них ничего не получалось.

В салоне находились 37 пассажиров, среди которых трое детей и беременная женщина. После трех часов безуспешных попыток решено было позвонить в МЧС. На место прибыли сотрудники Славянского отряда аварийно-спасательной службы. На своем автомобиле они отвезли людей с вещами в пункт временного размещения, который экстренно организовал глава Анастасиевского сельского поселения, сообщает Кубань 24.

Часть пассажиров рано утром отправили в Севастополь на проходящих автобусах – там, где были места. Остальные ждут своей очереди. За медицинской помощью никто не обратился.

Фото d_infinity

Источник: Вести.Севастополь