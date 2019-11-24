Пассажиров поезда «Москва – Симферополь» ждет бесплатная экскурсия по шампанерии

«Золотая Балка» поддержала предложение «Массандры» пригласить к себе на бесплатную экскурсию пассажиров первого поезда «Москва – Симферополь».

Билет на поезд в Крым с датой отправления 24 декабря станет билетом на экскурсию по шампанерии, гостям которой предложат еще и бокал вина.

Пассажиров будут ждать на винзаводе с 26 декабря по 31 января, сообщает Туристический портал республики Крым. Двери «Золотой Балки» открыты для гостей ежедневно, за исключением 1 января, с 10:00 до 17:00. О своём визите там просят сообщить заранее по телефонам, указанным на официальном сайте завода.

Завод «Массандра» ждет пассажиров первого поезда «Санкт-Петербург – Севастополь», который стартует из северной столицы 23 декабря и прибывает в Крым 25 декабря.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь