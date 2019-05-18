Пассажирские перевозки «Кометой» из Севастополя в Ялту возобновятся с 1 июня

18 мая 2019     83
Пассажирские перевозки «Кометой» из Севастополя в Ялту возобновились

Судно на подводных крыльях «Комета 120М» возобновляет рейсы в новом сезоне с 1 июня. Как сообщил начальник Ялтинского морского торгового порта Роман Подсудиевский, маршрут остался прежний – из Севастополя в Ялту и обратно.

«Из Ялты «Комета» будет отправляться дважды в сутки – в 11.00 и в 17.00, из Севастополя – в 8.00 и 14.00, время в пути – два часа», — сказал Подсудиевский.

Он также отметил, что стоимость билетов не изменилась и осталась на уровне прошлого года: 800 рублей — по тарифу «Комфорт», 500 рублей – по тарифу «Стандарт», 200 рублей – по тарифу «Детский».

В пресс-службе ялтинской администрации в свою очередь уточнили, что этим летом компания-оператор планирует расширить географию пассажирских перевозок «Кометой». «Уже в июле еще одно судно на подводных крыльях свяжет Ялту с Феодосией. А руководство Крыма в настоящее время работает над тем, чтобы в перспективе «Кометы» соединили все крупные приморские города полуострова», — добавили в пресс-службе.

Церемония запуска первой «Кометы» по маршруту Севастополь-Ялта состоялось 30 июля 2018 года. В ней принял участие председатель правительства России Дмитрий Медведев. Уже в августе «Комета» выполнила 112 рейсов и перевезла чуть более 12,7 тыс пассажиров.

Для справки: «Комета 120М» предназначена для скоростных перевозок пассажиров. Судно вмещает 120 пассажиров в двух салонах: основном на 95 человек, и в салоне повышенной комфортности на 25 человек. Экипаж составляет пять человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 км/ч).


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