Пассажиры и железнодорожники рассказали, как в пути проходит санобработка вагонов

Сегодня стало известно, что Российские железные дороги из-за снижения спроса отменят некоторые поезда дальнего следования или сократят частоту рейсов. Изменения коснутся более тридцати составов. Между тем, поезда компании “Гранд Сервис Экспресс”, которые перевозят пассажиров с материка на полуостров и обратно, идут согласно расписанию. Как соблюдают меры предосторожности в вагонах и на объектах железнодорожной инфраструктуры?

Под гимн Севастополя на перрон прибывает состав из Санкт-Петербурга. Проводники в масках протирают поручни дезинфицирующими средствами. Кроме этого ничего не говорит о режиме повышенной готовности, который сегодня действует во всех российских регионах. Возможное распространение вируса не испугало “внутренних” туристов.

«Нет, не страшно, здесь же нет этого вируса. Постоянно проводники всё моют, всё чисто. Мы в масках были, а здесь уже не стали одевать маски», – рассказали прибывающие в Севастополь. «Постоянная уборка, постоянно протирали всё абсолютно: и полы, и двери, и ручки. Было всё замечательно, хорошо. Ну и мы, естественно, за собой следили – руки протирали, мыли. Как положено всё», – рассказал один из пассажиров.

В поездах дальнего следования изменены правила перевозки пассажиров, транспортные компании разработали служебные инструкции. Сотрудники проходят осмотры, с признаками заболевания на рейс не допускаются. Составы укомплектованы медицинскими масками и антисептиками. Уборка теперь проходит каждые два часа. Обрабатываются все поверхности, с которыми контактируют люди: подоконники, шторы, выключатели, ручки, тамбуры. Пассажиры к временным неудобствам относятся с пониманием.

«Спрашиваем: можно у вас сделать дезобработку? Они все соглашаются без проблем. Недовольных людей я ещё не встречала, все с удовольствием выходят из купе, мы начинаем протирать. Все как-то идут навстречу», – отметила проводник Татьяна Седунова.

В компании “Гранд Сервис Экспресс” отмечают, ни одного пассажира с признаками коронавирусной инфекции в поездах не было выявлено. Но уже существует алгоритм действий в случае, если человек пожаловался на плохое самочувствие.

«Он обращается к проводнику вагона, в котором путешествует. Проводник сообщает мне как начальнику поезда. Я прихожу, интересуюсь его состоянием здоровья, также у нас есть термометр, измеряем температуру. Сообщаем машинисту, через машиниста нам вызывают врача на ближайшую станцию, где это возможно. К человеку приходит медработник, осматривает. Если необходимо госпитализировать, его госпитализируют», – говорит начальник поезда Сергей Фролов.

Ещё один новый атрибут поездов – информационные листовки. Как обезопасить себя во время путешествия, пассажирам рассказывают и проводники.

Меры безопасности в условиях повышенной готовности к распространению инфекции приняты в большинстве учреждений и организаций. Железнодорожный вокзал Севастополя не стал исключением. Пока здесь не так много пассажиров, как в разгар сезона, но профилактические мероприятия уже проводят.

В здании вокзала теперь чаще проветривают помещения, и также, как и в поездах, теперь через каждые два часа – санитарная обработка. Пункт пропуска, зал ожидания, уборные, кассы – задействованы все сотрудники. Значительное увеличение пассажиропотока ожидается уже в мае, поэтому заказаны дистанционные термометры для измерения температуры прибывающих в Севастополь.

«В случае выявления таких пассажиров, у нас организован изолятор, они будут перемещены туда. И будет вызвана скорая помощь для дальнейшей транспортировки таких больных», – сообщил Павел Лесько, и.о. начальника железнодорожного вокзала г. Севастополя.

Сейчас и компания-перевозчик, и объекты железнодорожной инфраструктуры предпринимают всё необходимое в соответствии с действующей эпидемиологической ситуации. От её изменения будут зависеть и меры противодействия опасному заболеванию.

Дмитрий Туркин, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь