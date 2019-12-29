Пассажиры первого поезда Петербург – Севастополь попали на «Миротворец»

29 декабря 2019     10
Пассажиры первого поезда Петербург – Севастополь попали на «Миротворец»

Людей, приехавших в Севастополь на первом поезде «Таврия», включили в базу украинского сайта.

На «Миротворце» опубликовали данные граждан, которые фигурировали в репортажах российских СМИ о первом поезде, проследовавшем по Крымскому мосту, сообщают vesti.ru.

Ранее на Украине уже возбудили уголовное дело по факту начала железнодорожного сообщения с Крымом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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