Пассажиры первого поезда Петербург – Севастополь попали на «Миротворец»

Людей, приехавших в Севастополь на первом поезде «Таврия», включили в базу украинского сайта.
На «Миротворце» опубликовали данные граждан, которые фигурировали в репортажах российских СМИ о первом поезде, проследовавшем по Крымскому мосту, сообщают vesti.ru.
Ранее на Украине уже возбудили уголовное дело по факту начала железнодорожного сообщения с Крымом.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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