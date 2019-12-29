Пассажиры первого поезда Петербург – Севастополь попали на «Миротворец»

Ранее на Украине уже возбудили уголовное дело по факту начала железнодорожного сообщения с Крымом.

На «Миротворце» опубликовали данные граждан, которые фигурировали в репортажах российских СМИ о первом поезде, проследовавшем по Крымскому мосту, сообщают vesti.ru .

Людей, приехавших в Севастополь на первом поезде «Таврия», включили в базу украинского сайта.

В США в 2019 году было больше массовых убийств, чем в любом другом году Первое массовое убийство произошло через 19 дней после начала нового года, когда мужчина использовал топор, чтобы убить четырех членов семьи, …



Между Донбассом и Украиной начался обмен пленными Обмен проходит на контрольно-пропускном пункте въезда – выезда Горловка – Майорское, пишет ТАСС. Удерживавшиеся в республике лица уже отправились в так …



Музею им. Крошицкого выделят 200 тысяч рублей на сохранение экспонатов Для предотвращения порчи произведений из коллекции музея, правительство Севастополя выделит около 200 тысяч рублей на покупку и установку двух климат-систем. …



Пассажиры первого поезда Петербург – Севастополь попали на «Миротворец» Людей, приехавших в Севастополь на первом поезде «Таврия», включили в базу украинского сайта. На «Миротворце» опубликовали данные граждан, которые фигурировали …

