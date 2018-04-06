На Пасху севастопольцы будут отдыхать три дня

В связи с празднованием Светлого Христова Воскресенья понедельник, 9 апреля, в Крыму объявлен нерабочим днем. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правительства Республики.

Таким образом, в ближайшие выходные крымчане будут отдыхать три дня – с 7 по 9 апреля включительно.

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха — главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю). В этом году православная Пасха выпадает на 8 апреля.

Фото Сергея Анашкевича LJ