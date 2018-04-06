На Пасху севастопольцы будут отдыхать три дня

6 апреля 2018     180
На Пасху севастопольцы будут отдыхать три дня

В связи с празднованием Светлого Христова Воскресенья понедельник, 9 апреля, в Крыму объявлен нерабочим днем. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правительства Республики.

Таким образом, в ближайшие выходные крымчане будут отдыхать три дня – с 7 по 9 апреля включительно.

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха — главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю). В этом году православная Пасха выпадает на 8 апреля.

 

 

 

Фото Сергея Анашкевича LJ

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Комментарии к публикации

  1. Инна - 07.04.2018

    Почему в заголовке написано и”Севастополь цвет будут отдыхать”, если речь идёт о Крыме? или за 4 года не все выучили , что Севастополь и Крым – это разные субъекты РФ?
  2. Светлана - 07.04.2018

    Инна, Севастополь и в прошлом государстве не подчинялся Крыму, а напрямую столице. А в остальном Вы правы! Задрали эти громкие заголовки, не отражающие сути! Лишь бы читателя завлечь! Низко и недостойно!


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