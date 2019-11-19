Пациенты гериатрического центра смогут играть в гольф и заниматься на тренажерах

В гериатрическом центре появится спортивная площадка для людей с инвалидностью. Ремонт в учреждении планируют завершить до конца года.

Как идут работы, руководство центра обсудило с заместителем губернатора Александром Кулагиным. Он оценил темпы строительства. Особое внимание обратил на лифты – один из них еще монтируют, но остальные уже работают.

«Нас заверили, что никаких задержек не будет, и 2 декабря он будет запущен в работу. Я обещаю, что второго декабря я лично приеду туда, чтобы проинспектировать этот вопрос», – сообщил Кулагин.

Ремонт двух лифтов – грузового и пассажирского – только одн часть работы. Ещё в плане – капитальное обновление гаража и перепланировка территории. Уже запланировано, где установят летнюю эстраду и площадку для мини-гольфа.

«Это элементы спортивных площадок для мини-футбола, для мини-баскетбола, тренажёрная площадка. У нас есть молодые инвалиды, которые старше 60 лет, которые хотят вести активный образ жизни. Мы очень надеемся, что они будут выходить на улицу, будут играть в спортивные игры», – говорит Яна Ганчева, директор гериатрического центра г. Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь