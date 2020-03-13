Педагоги Севастополя соревнуются за звания учителей будущего в Ростове-на-Дону

13 марта 2020     19
Педагоги Севастополя соревнуются за звания учителей будущего в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону стартовал окружной полуфинал всероссийского конкурса «Учитель будущего».

От педагогов Южного Федерального округа поступило почти 3 тысячи заявок. Лучших пригласили на очный тур. Отличает его то, что оценивать будут не отдельных учителей, а команды. В конкурсной программе: дебаты и кейс-игра на умение быстро отреагировать на какую-то школьную ситуацию. Севастополь представляют трое математиков из Президентского кадетского училища. Они говорят, что большого волнения не испытывают, потому что уже участвовали во всероссийских конкурсах, где одним из заданий было провести урок с незнакомым классом.

«Это был очень волнительный для меня момент, я пыталась детям привить навыки устного счёта, которые нам нужны в повседневной жизни постоянно, начиная от кассы, заканчивая сложными вычислениями. Одна из моих любимых фраз «Вокруг враги, а ты без калькулятора сыграла здесь мне на пользу», – говорит преподаватель математики Севастопольского президентского кадетского училища Елена Олькиницкая.

Вместе с Еленой Олькиницкой Севастополь на конкурсе «Учитель будущего» представляют её коллеги – Дмитрий и Галина Уруковы. Конкурсные испытания продлятся до воскресенья. Нахимовцы рассказали, что уверены в победе своих учителей: на самые скучные темы у них припасены анекдоты про математиков и образные сравнения. Например, на уроках юношам рассказывают, как от угла стрельбы зависит траектория полета снаряда, и как разные виды математических функций можно применить в военном деле.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе задержан подозреваемый в краже видеокамеры у собутыльника
В Севастополе задержан подозреваемый в краже видеокамеры у собутыльника

Севастопольские полицейские установили личность злоумышленника, подозреваемого в похищении экшн-камеры и 5 тысяч рублей у 35-летнего жителя Севастополя. По версии следствия, …


Специалисты МЧС недовольны состоянием русел крымских рек
Специалисты МЧС недовольны состоянием русел крымских рек

Рабочая группа МЧС провела обследование состояние русел рек Альма, Кача и Бельбек. Специалисты вынесли заключение о том, что русла рек …


В Севастополе протестирована система контроля за вывозом строительного мусора
В Севастополе протестирована система контроля за вывозом строительного мусора

Систему контроля за вывозом строительного мусора разработали в Севастополе. Следить за движением грузовиков теперь будут в режиме онлайн. Новая программа …


Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии
Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии

18:47 Перестрелка произошла в селе Экажево Назрановского района Ингушетии, погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь …


Суд продлил домашний арест экс-главе УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову
Суд продлил домашний арест экс-главе УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову

18:50 Адвокат прокомментировал продление домашнего ареста бывшему начальнику УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову на три месяца центральным районным судом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты