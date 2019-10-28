Педофила из Сакского района приговорили к 17 годам лишения свободы

Суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора 54-летнему жителю Сакского района доказательства, собранные Следственным комитетом России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили в ведомстве.

Мужчина признан виновным в изнасиловании и серии насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста.

Установлено, что с июня 2015 по июнь 2018 года обвиняемый совершал в отношении дочери сожительницы изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Ребёнку на момент первого преступления не исполнилось 12 лет. Летом 2018 года, когда отчима не было дома, девочка рассказала о случившемся матери. В ходе следствия её слова подтвердились.

Сакский районный суд приговорил подсудимого к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь