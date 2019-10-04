Пейте сами: Крым не нуждается в украинской воде

4 октября 2019     20
Пейте сами: Крым не нуждается в украинской воде

Переговоры с Украиной по поводу возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу не ведутся – Крым не нуждается в воде из Днепра. Об этом, будучи в Симферополе, сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

“Нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов”, — цитирует Кириллова РИА Новости.

Хотя до 2014 года именно Украина обеспечивала до 90% потребностей Крыма в пресной воде. Эта вода использовалась как для питья, так и для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. Но после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Частично проблему водоснабжения востока полуострова удалось решить, перенаправив воду из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и пробурив новые артезианские скважины.

В августе этого года постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России.

На это Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины ответил, что власти Украины не намерены снимать водную блокаду полуострова. А Россия, как пояснил сегодня крымским журналистам глава Федерального агентства по водным ресурсам, и не собирается просить об этом Украину.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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