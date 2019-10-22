Пенсионерам подняли прожиточный минимум, а водителям запретили парковаться на газонах

22 октября 2019     13
Пенсионерам подняли прожиточный минимум, а водителям запретили парковаться на газонах

9 тысяч 597 рублей – такую величину прожиточного минимума пенсионеров на 2020 год утвердили сегодня депутаты Севастопольского Законодательного собрания. Сумма больше, чем в 19-м году на 400 рублей.

Как рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Святослав Борисенко, те севастопольцы, чья пенсия меньше прожиточного минимума, продолжат получать доплаты. На такую поддержку могут рассчитывать, по предварительным данным, от 12 до 15 тысяч горожан.

Депутаты сегодня поддержали и изменения в закон об административных правонарушениях. Документ запрещает парковку на газонах. И устанавливает штраф: полторы тысячи рублей для граждан, 10 – для должностных лиц и 30 тысяч – для юридических. Во втором чтении законопроект рассмотрят после 22 ноября, с учётом поправок.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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